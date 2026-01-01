Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кинодом (Оренбург) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

4 км
Сокол просп. Победы, 132
5
4.2 км
Мистер Фёст Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
5
4.3 км
Синема 5 Север пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5
5.7 км
Мармелад Синема Шарлыкское шоссе, 1
5
6.2 км
Синема 5 Гулливер ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
5
7.7 км
Космос Парковый просп., 5а
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
