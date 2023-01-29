Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Мармелад Синема
Отзывы о кинотеатре Мармелад Синема
Отзывы о кинотеатре Мармелад Синема
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Светлана Рябых
29 января 2023, 11:41
Оценка
Пришли вчера на мультфильм «Кот в сарогах»,хотели занять первые места,они дешевле в 2 раза.
Кассир уверил,что все занято.
В итоге весь первый ряд был свободен! А билеты нам не продади специально,чтобы мы взяли подороже. ОТВРАТИТЕЛЬНО
29 января 2023, 11:41
0
0
Ответить
Дарья Симагина
21 мая 2024, 15:20
Оценка
Просто ужас!!!
Вышли в туалет, и захлопнулась дверь в кинотеатр и не смогли зайти в зал. Женщина которая проверяет билеты обвинила нас за выход в туалет со словами "нужно выходить до сеанса, а не ходить бродить" В итоге мы остались виноватыми
21 мая 2024, 15:20
0
0
Ответить
matveyka.avdeev.10
1 ноября 2024, 18:09
Оценка
Хороший кинотеатр, очередей по нулям
1 ноября 2024, 18:09
0
0
Ответить
User
5 марта 2025, 17:46
Оценка
Ужасное место ,ужасное обслуживание клиентов ра кассе
5 марта 2025, 17:46
0
0
Ответить
Александр Пащенко
16 августа 2025, 10:15
Оценка
Отличный кинотеатр 👍👍👍
16 августа 2025, 10:15
0
0
Ответить
