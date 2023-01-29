Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Мармелад Синема Отзывы о кинотеатре Мармелад Синема

Отзывы о кинотеатре Мармелад Синема

Отзывы о кинотеатре Мармелад Синема Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Светлана Рябых 29 января 2023, 11:41
Оценка
Пришли вчера на мультфильм «Кот в сарогах»,хотели занять первые места,они дешевле в 2 раза.
Кассир уверил,что все занято.
В итоге весь первый ряд был свободен! А билеты нам не продади специально,чтобы мы взяли подороже. ОТВРАТИТЕЛЬНО
29 января 2023, 11:41 Ответить
Дарья Симагина 21 мая 2024, 15:20
Оценка
Просто ужас!!!
Вышли в туалет, и захлопнулась дверь в кинотеатр и не смогли зайти в зал. Женщина которая проверяет билеты обвинила нас за выход в туалет со словами "нужно выходить до сеанса, а не ходить бродить" В итоге мы остались виноватыми
21 мая 2024, 15:20 Ответить
matveyka.avdeev.10 1 ноября 2024, 18:09
Оценка
Хороший кинотеатр, очередей по нулям
1 ноября 2024, 18:09 Ответить
User 5 марта 2025, 17:46
Оценка
Ужасное место ,ужасное обслуживание клиентов ра кассе
5 марта 2025, 17:46 Ответить
Александр Пащенко 16 августа 2025, 10:15
Оценка
Отличный кинотеатр 👍👍👍
16 августа 2025, 10:15 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Мистер Фёст 7 комментариев
Кинодом 5 комментариев
Космос 3 комментария
Синема 5 Север 8 комментариев
Синема 5 Гулливер 3 комментария
Алмаз Синема Кинофрэш 17 комментариев
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше