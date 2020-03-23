Оповещения от Киноафиши
Саша Койрах
23 марта 2020, 10:12
Оценка
Крутой кинотеатр :)
23 марта 2020, 10:12
2
0
Ответить
Альбина Сабитова
6 марта 2021, 07:45
Торговый комплекс, в клиром расположен кинотеатр, открывается в 10 утра. Попасть на сеанс в 10:00 невозможно, поскольку необходимо потратить время, чтобы ещё и дойти до кинотеатра. Просьба решить данную проблему.
6 марта 2021, 07:45
0
0
Ответить
Марина Клыева
12 декабря 2023, 14:32
Оценка
Кинотеатр, конечно, красивый современный!
В этом смысле все понравилось, но любое место, все таки, «делают» люди.
Не всегда есть возможность выбраться отдохнуть, так как младшая дочь еще очень маленькая и я нахожусь с ней в декрете,
Но тут старшая попросила сходить и провести с ней время - прийти в кино, мультфильм «Мальчик и птица», торопились успели!
Понравилась обстановка! Начинается сеанс и фильм на японском!!! И титры внизу!
Сказать - Я в шоке, ничего не сказать, выйти из дома Как праздник, а тут(
Я вышла из зала и спросила Как так, девушка на кассе, ответила да, один сеанс в день идет на японском!
Я уточнила, а можно же было об этом сказать, ведь цена на этот сеанс такая же как и на другие, то есть мы ничего не заподозрили!
Ответ был гениальный- Это же не я вам продавала (на кассе при продаже был мальчик)
Впечатлений от кинотеатра масса… негативных, вышли из зала, ладно хоть билеты разрешили вернуть!!!
Конечно мы остались ждать следующий на русском, в руках поп корн, кола и мы больше часа на диване возле кинотеатра- продуктивное времяпровождение 🤦🏻♀️
Это называется лояльном и клиентоориентированность!!!
12 декабря 2023, 14:32
0
0
Ответить
swan19851985
4 января 2024, 10:31
Оценка
Не спорю, кинотеатр хороший. И рядом с новым домом.Правда в зал нас не пустили. Купили билеты по пушкинской карте. Специально на первый сеанс, чтобы народу было мало. Собрала с утра шестерых детей, доехали. И при входе требуют паспорт. Скачали приложение дети, чтобы показать,что она у них есть. Что каждый билет был куплен на каждого ребенка со своей карты. Без паспорта не пускали. Просила пустить, а я сейчас привезу их паспорта, тоже не пустили. Ссылаясь на то ,что не знание законов нас не от чего не обязывает . Утро 3 января было фееричным и подпорчено. Обещали вернуть деньги. Приехали домой купили билеты в наш кинотеатр куда ходим постоянно. Думали, что данный кинотеатр в Армаде 2 станет нашим любимым местом времяпровождения с семьёй, оказалось "думали".
4 января 2024, 10:31
0
0
Ответить
golocmino
8 сентября 2025, 09:08
Оценка
Ходили на премьеру фильма большой компанией (20 человек).\
Все было на высшем уровне.\
Очень понравился кинотеатр и сотрудники !\
Такие все отзывчивые.\
Спасибо большое!\
Отлично провели время в кругу друзей !!!!\
8 сентября 2025, 09:08
0
0
Ответить
Юмина Цой
11 января 2026, 02:09
Здравствуйте! Я 10.01.2026 вместе с подружками посетила ваш кинотеатр для просмотра фильма «Чебурашка 2».
Билеты были приобретены посредством Пушкинской карты.
При проходе в зрительный зал сотрудники кинотеатра потребовали предъявить:
билет и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Я предоставила данные паспорта через портал «Госуслуги», однако сотрудники настаивали на предъявлении фото паспорта, которое у меня отсутствовало. Попытки связаться с близкими для получения фото не увенчались успехом. В результате я была задержана на 35 минут, из‑за чего пропустила начало сеанса.
Обоснование неправомерности действий сотрудников:
1. Согласно правилам использования Пушкинской карты, достаточно подтвердить личность через портал «Госуслуги» или предъявить билет с ФИО владельца.
2. Требование фото паспорта не предусмотрено ни законодательством, ни внутренними правилами кинотеатров.
3. Задержка входа и пропуск начала сеанса нарушили моё право на получение услуги в полном объёме (ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Прошу компенсировать стоимость билетов в полном размере. И провести внутреннюю проверку действий сотрудников, допустивших задержку и необоснованные требования.
Но предупреждаю что при отсутствии удовлетворительного ответа оставляю за собой право обратиться в:
Роспотребнадзор;
прокуратуру;
суд для взыскания убытков и морального вреда.
11 января 2026, 02:09
1
0
Ответить
Ольга Проскуркина
12 января 2026, 18:48
в ответ на сообщение
Юмина Цой от 11 января 2026, 02:09
Оценка
Тоже самое было, на входе стоял какой-то хоббит. Внятно нечего не объяснил что то мямлил стоял, предоставили ему фото документа из портала госуслуг,но он не посчитал нужным впустить,объяснив тем что якобы это фотошоп😳 ага прям в госуслугах фотошоп, таких критинов я ещё не видала!! Самый ужасный кинотеатр в городе!
12 января 2026, 18:48
1
0
Ответить
