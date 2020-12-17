Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Космос

Отзывы о кинотеатре Космос

Отзывы о кинотеатре Космос
Вадим Искаков 17 декабря 2020, 16:22
Оценка
Самый плохой кинотеатр обращение работников ноль больше никогда не пойдём к вам в кинотеатр
17 декабря 2020, 16:22 Ответить
Лерика Зигоревич 5 июня 2024, 18:27
Оценка
От карамельного попкорна у нас скрутило живот, две девочки пошли в туалет и по итогу две бабки вышли и начали их выгонять и кричать и так и не дали им сходить в туалет. Спасибо большое мы больше не придем
5 июня 2024, 18:27 Ответить
Татьяна Зиновьева 18 сентября 2025, 18:08
Оценка
Отвратительно , особенно старый кинотеатр , и бабки контролёры ещё те собаки
18 сентября 2025, 18:08 Ответить
