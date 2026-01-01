Скидки в кинотеатрах Оренбурга

Комбо "Кидс" / Мармелад Синема Покупайте комбо «Кидс» в кинобаре и получайте любимый мармелад «Крут Фрут» в ПОДАРОК! Состав комбо-набора: средний попкорн V85, Пепси 0,5л/Аква Минерале 0,5л/Аква Актив 0,5л/Эвервест 0,5л + мармелад «Крут – Фрут».

Пенсионная скидка / Мармелад Синема ​Скидка пенсионерам действует с понедельника по пятницу в течение всего дня на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D/3D - 120 рублей. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры»* первой прокатной недели.​

Скидка «молодежная» / Мармелад Синема ​Скидка «молодежная» действует с понедельника по пятницу в течение всего дня для школьников от 12 лет (включительно) и студентов, на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D / 3D= 120 рублей . Специальная цена на фильмы (кроме фильмов по цене "Улетных дней») с понедельника по пятницу (кроме праздничных и предпраздничных дней). Для получения льготного билета может потребоваться предъявление студенческого билета очной/заочной формы обучения. ​

Подарочные сертификат / Мармелад Синема ​Ваш подарок родным и близким будет неповторимым, ценным и вызовет целый спектр эмоций! Универсальный подарок – счастливый обладатель подарочного сертификата сам выбирает, на какой фильм пойти! Действует на любой сеанс без ограничений! Не является именным и может быть передан другому человеку! Дешевле, чем поход в кино по обычной стоимости! Стоимость подарочного сертификата: на 2 билета в кино - 399 рублей Сертификат действителен в течение 6 месяцев со следующего дня после покупки. Единовременно обменивается на 2 билета в кино в формате 2D (кроме залов "VIP"). Сертификаты действуют в кинотеатре «Мармелад Синема»! Обращайтесь по почте director@marmeladcinema.ru Подарочные сертификаты в продаже в кассах кинотеатра «Мармелад Синема».

День XXXL / Мармелад Синема Специальная цена во вторник на фильмы в течение дня с ограничением на блокбастеры. Прочие скидки не действуют на фильмы по цене «День XXXL». Акция не действует на диваны. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «День XXXL», либо льготной скидкой (при наличии соответствующих льгот - детский, студенческий, пенсионеры, инвалиды, многодетные). Администрация кинотеатра оставляет за собой право ограничивать действие акции на определенный перечень фильмов. Информацию по фильмам, участвующим в акции, уточняйте в расписании на сайте.

Групповые скидки / Мармелад Синема Для групп от 10 человек билеты в кино от 100 рублей в кинотеатре «Мармелад Синема». Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно!

Киносотка / Мармелад Синема Акция действует: - на фильм дня каждый день; - на первый ряд после 00.00 с пятницы по воскресенье. *Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни! **Акции и скидки не суммируются. Кинотеатр вправе в одностороннем порядке устанавливать какие-либо ограничения предоставления акций/скидок, изменять размеры и/или условия предоставления акций/скидок, а также приостанавливать действие акций/скидок путем размещения соответствующей информации на сайте.

Комбо "для двоих" / Мармелад Синема Покупайте комбо «Для двоих» в кинобаре и получайте два разливных напитка в подарок! Состав комбо-набора: малый попкорн V46 + малый попкорн V46 (Эвервест в ассортименте 0,4л/ на выбор.) Цена от 640 руб. Стоимость набора уточняйте в кинобаре.

Ходи в кино за бонусы / Синема 5 Север Накапливайте бонусные баллы за походы в кино и и оплачивайте ими до 90% стоимости билета! Регистрируйтесь на сайте или скачивайте мобильное приложение «Синема 5»*. Если часть суммы была оплачена бонусами, баллы на денежный остаток не зачисляются. Если вы хотите копить бонусные баллы, пожалуйста, снимите галочку "Использовать бонусы" при совершении заказа. Совершайте покупки билетов на кассе, сайте или в приложении и получайте 5% бонусного кэшбека на виртуальную карту. Оплачивайте накопленными бонусами до 90% стоимости билета. Участвуйте в эксклюзивных акциях для участников бонусной программы. *Номер бонусной карты = номеру вашего телефона.

Студенты! С понедельника по среду билеты - 150 рублей! / Синема 5 Север Каждую неделю с понедельника по среду для вас билеты в кино по сниженной цене – 150 рублей! Предъявите студенческий билет и покупайте билеты с выгодой. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. 3D-очки на сеансы в 3D-формате приобретаются отдельно, скидка не действует на приобретение 3D-очков. Специальная цена не суммируется с другими скидками, акциями, не действует в выходные и праздничные дни и может быть запрещена по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм.

Социальная цена - 150 рублей / Синема 5 Север Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Большим компаниям скидки / Синема 5 Север Специальное предложение для коллективов от 15 человек попкорн+напиток+ билет=300 рублей. Ходить в кино большими, дружными компаниями выгодно! Выберите фильм, свяжитесь с менеджером для оформления заявки и получите: Билеты в кино от 150 рублей Комбо-набор за 180 рублей (Попкорн "Детский" сладкий/соленый + безалкогольный газированный разливной напиток 0,4) Бесплатный просмотр фильма для сопровождающего (На каждые 15 человек сопровождающий, законный представитель или преподаватель проходит бесплатно) Свяжитесь с менеджером и оформите заявку: 8 906 847-45-50 (ТРК Север).).

Для юных зрителей / Синема 5 Север Специальные цены на детские билеты. Стандартный зал: с понедельника по пятницу - 170₽, в выходные и праздничные дни - 190₽. Детские билеты* продаются детям до 11 лет включительно на фильмы 0+ и 6+ на сеансы без ограничения во времени. Дети до 3-х лет включительно пропускаются бесплатно на фильмы 0+ и 6+ только в сопровождении взрослых и при условии, что ребенок не занимает отдельного места. Скидки и акции не суммируются, скидка не действует в VIP и Комфорт-залах. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Скидка 30% для многодетных семей / Синема 5 Север Дарим скидку 30% для посетителей из многодетных семей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе (по ксерокопии скидка не предоставляется). Подтверждающий документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Итоговая стоимость билета составит не менее 150 рублей. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм.

Кино SALE / Синема 5 Север Каждую неделю во вторник билеты в кино всего по 170 рублей! Ознакомиться со списком фильмов по акции можно в расписании кинотеатра. Предложение действует в стандартных залах. Акция не действует в праздничные дни.Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Подарочные сертификаты / Сокол В кинотеатра "Сокол "вы можете приобрести подарочные сертификаты для друзей и родных на все ближайшие праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта! Сертификат - это лучший подарок для любителей кино! У нас есть сертификат на 1 билет 📌Сертификат действует: *30 дней с момента покупки , *на любой фильм и на любой сеанс, *если сертификат не был использован, то деньги не возвращаются.

Групповой поход в кино / Сокол В кинотеатре «Сокол», для групп от 15 человек билет сопровождающему бесплатно. Принять участие в акции могут группы посетителей от 15 человек, если вас 30 , то 2 сопроводительных билета бесплатно и т.д. *Для участия необходимо выкупить одновременно все билеты в кассе кинотеатра, и сопроводительный билет будет бесплатно. *Данная акция действует только при покупке билетов на один сеанс, + 1 бесплатно на этот же сеанс.

В День Рождения - Кино в подарок! / Сокол Приходите в кинотеатр «Сокол» и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно!🙌 ☝* Предложение действительно только в сам день рождения на просмотр 1 фильма и с КОПИЕЙ документов (которую отдадите кассиру). ** Специальным предложением может воспользоваться только сам именинник.

Кино для всех! / Сокол ​В декабре 2016 года при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области в рамках государственной программы «Доступная среда» в кинотеатре установлено оборудование, позволяющее людям с нарушением зрения смотреть фильмы с подготовленным тифлокомментированием.​

Имениннику / Космос ИМЕНИННИКАМ в день рождения дарим БИЛЕТ В КИНО на выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос». Акция действует только один день - в день рождения; В кассе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и дату рождения (оригинал паспорта или свидетельства о рождении); Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

Студенческий билет / Космос Студент в будний день до 17:59 может посетить выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос» по единой цене билета 150 руб. Для участия в акции необходимо предъявлять студенческий билет. Студент может купить билет только для себя. Не действует в праздничные нерабочие дни, vip-места и билеты по Пушкинской карте, а также на альтернативный контент. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

Детский билет / Космос Детский билет дает право ребенку до 14 лет посетить детский или семейный фильм с возрастным ограничением 0+, 6+ по специальной стоимости билета. Цена детского билета: 150 руб. Акция не распространяется на альтернативный контент, vip-места и диванчики. Детский билет продается только в кассах к/т «Космос». При покупке детского билета, другие виды скидок кинотеатра «Космос» на покупку не распространяются, кроме бонусной программы. На входе в зал контролер имеет право потребовать свидетельство о рождении ребенка, для удостоверения возраста ребенка. Администрация кинотеатра «Космос» оставляет за собой право в любой момент изменить стоимость и сроки действия детского билета, предупредив об этом посетителей по средствам сайта www.kinokosmos.ru и объявлений на кассовой зоне.

Большая семья / Космос С понедельника по среду всем МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ дарим СКИДКУ на БИЛЕТЫ – цену уменьшаем на КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ (3 детей – делим цену билета на 3, 4 детей – делим на 4 и т.д.) на посещение ФИЛЬМА в БОЛЬШОМ зале кинотеатра «Космос». В кассе необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи (многодетная мать / паспорт, если внесены отметки о детях); Не действует в праздничные выходные дни и в периоды школьных каникул, на vip-места и альтернативный контент. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

Сертификаты в кино / Космос СЕРТИФИКАТЫ В КИНО 150 руб., 250 руб. и 500 руб.. Сертификат обменивается на билеты в кино и продукцию кинобара кинотеатра «Космос». Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежную сумму. Сертификат полностью обменивается на конкретные билеты или на продукцию кинобара на сумму равную номиналу сертификата. Остаток денежных средств на сертификате не сохраняется, можно доплатить в кассе до полной стоимости билета или продукции кинобара кинотеатра «Космос». Стандартный срок действия сертификата месяц с даты покупки. Срок действия сертификата прописывается на сертификате.