Отзывы о кинотеатре Синема 5 Гулливер
Виктория Абузярова 7 сентября 2019, 11:11
Оценка
Ужасные руководство
7 сентября 2019, 11:11
komfort1980 4 января 2023, 09:11
Заказала билеты через этот сайт в г. Оренбург Гулливер Синема5, на фильм Чебурашка, деньги списали сразу а билеты не пришли. Позвонили на гор.линию сказали что покупки билетов не было.Обещали разобраться в итоге ни денег ни билетов.
4 января 2023, 09:11
komfort1980 5 января 2023, 08:11
Деньги вернули.Спасибо
5 января 2023, 08:11
