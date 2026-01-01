Рейтинг кинотеатров Оренбурга

Оповещения от Киноафиши
1
Мистер Фёст
Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
7 отзывов
2
Мармелад Синема
Шарлыкское шоссе, 1
5 отзывов
3
Кинодом
ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5 отзывов
4
Синема 5 Север
пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
8 отзывов
5
Космос
Парковый просп., 5а
3 отзыва
6
Синема 5 Гулливер
ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
3 отзыва
7
Сокол
просп. Победы, 132
8
РДК Караванный
Оренбургская обл., п. Караванный, ул. Советская, 8
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
