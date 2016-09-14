Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Синема 5 Север
Отзывы о кинотеатре Синема 5 Север
Отзывы о кинотеатре Синема 5 Север
Наталья Балашова
14 сентября 2016, 09:38
Мне нравится. Уютно. Люблю ходить туда.
14 сентября 2016, 09:38
0
1
Ответить
egorzharov
29 октября 2019, 13:58
Оценка
Сходили в 3 зал данного "отличного" кинотеатра.
Звук 2.1 ( только спереди)
Картинка замыбмна , нет резкости и яркости. Посередине эрана , проэктор проецирует большое красное пятно ( изза чего картинка меня оттенок на красноватый по середине ) , темные кадры ужасно видно.
29 октября 2019, 13:58
0
0
Ответить
Галина Томилина
5 января 2023, 16:18
Оценка
Хотела бы выразить огромную благодарность персоналу кинотеатра в лице администратора Карины за их чуткость , ответственность и профессионализм. Мною был потерян кошелек при просмотре фильма с маленьким ребенком. Сотрудники нашли кошелек с карточками и прочими важными документами ( права, раб. удостоверение ит.д.), не поленившись связались со мной и вернули потерянное. Спасибо большое. Такое отношение к своему делу и зрителю заслуживает уважения. Спасибо!
5 января 2023, 16:18
1
0
Ответить
Ирина Вастихина
6 января 2023, 19:55
Оценка
В гардеробе не было места, пол зала сидело с верхней одеждой на коленях, рекламные ролики крутили 20 минут!!! Фильм Чебурашка.
6 января 2023, 19:55
0
0
Ответить
Вольная Волна
8 января 2023, 09:35
Оценка
Билеты стали очень дорогими. И это на детские даже фильмы, где естественно ребёнок идёт с родителем. Например Чебурашка, билеты 380, 430руб с человека! Вы хотите, чтоб меньше народа ходило?
8 января 2023, 09:35
0
0
Ответить
sonycs82
24 декабря 2023, 17:22
в ответ на сообщение
Ирина Вастихина от 6 января 2023, 19:55
Ууууц2ы
24 декабря 2023, 17:22
0
0
Ответить
Диана Коняхина
14 февраля 2025, 09:29
Оценка
Классное место. Уютно и комфортно. Можно приходить большими компаниями, и смотреть крутые премьеры
14 февраля 2025, 09:29
0
0
Ответить
Галина Петросянц
8 июня 2025, 19:01
Здравствуйте,очень удобно ездить в этот кинотеатр,но прошу администрацию обратить внимание на мою просьбу сегодня была на показе концерта 8.06.2025 в 3 зале,был звук только с экрана,не басов,концерт с субтитрами,по факту не видно было(По поводу звука обратилась к контролеру,она сходила со мной в зал(спасибо ей)но сказала это все как есть.Впечатления от концерта должного не получила,пожалуйста обратите на это внимание
8 июня 2025, 19:01
0
0
Ответить
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
