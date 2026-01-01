Оповещения от Киноафиши
Оренбург, RU
Космос
Парковый просп., 5а
1.5 км
Сокол
просп. Победы, 132
2.5 км
Синема 5 Гулливер
ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
3.2 км
Синема 5 Север
пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5.8 км
Кинодом
ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
6.4 км
Мармелад Синема
Шарлыкское шоссе, 1
6.7 км
Мистер Фёст
Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
6.9 км
РДК Караванный
Оренбургская обл., п. Караванный, ул. Советская, 8
38.8 км
Центр культурного развития
ул. Персиянова, 40/1
69.5 км
Мир
Оренбургская обл., пос. Саракташ, ул. Мира, 88
86.8 км
Колос
ул. Комсомольская, 20
93.9 км
Юбилейный
Оренбургская обл., , п. Тюльган, ул. Максима Горького, 9
95.6 км
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
