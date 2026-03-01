Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Кинодом»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:30 21:40
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
19:10
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:00 23:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 12:15 16:40 18:50
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
12:10
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 10:50 13:10 16:05 20:40
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
14:25 18:25
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:10 23:20
