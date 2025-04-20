Оповещения от Киноафиши
Оренбург
Адрес
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
Телефон

+7 (3532) 50-55-02

Расписание
О кинотеатре

В Оренбурге, в составе торгово - развлекательного комплекса «КИТ», по адресу город Оренбург, ул. Салмышская, 71 распахнул свои двери первый кинотеатр комфорт – класса «КИНОДОМ».

Уникальная особенность кинотеатра - специально разработанные премиальные мягкие кресла и 2-х местные диваны вместо стандартных кинотеатральных кресел. Для обеспечения премиального уровня комфорта в кинозалах, расстояние между рядами увеличено почти до 1,5 метров. Всего в мультиплексе планируется 7 комфортных залов вместимостью от 100 до 350 мест.

Кинотеатр оснащен суперсовременным проекционным и звуковым оборудованием, для показа фильмов в формате 3D, будет установлена лучшая на сегодняшний день поляризационная система и экран с серебряным покрытием, которые совместно обеспечат максимальную глубину и объем изображения.

Бар
Расположен в ТЦ
Диваны
Парковка
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Кинодом
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
15:30 21:40 ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
19:10 ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
21:00 23:00 ...
Красавица
Красавица
Сегодня 4 сеанса
10:00 12:15 16:40 18:50 ...
Отзывы о кинотеатре

Татьяна Кабанова 20 апреля 2025, 11:53
Звук не отстроен, громкость рассчитана на большие залы, а сидя в маленьком оглохнуть можно, хочется в кино, но чаще выбираем армаду или север с более… Читать дальше…
polinamp16 16 июля 2025, 19:27
почему на сайте не указано, что требуются документы для того, чтоб пройти на фильм после 23:00? сеанс начинается в 9 часов вечера, ограничение 12+. администратор проблему не решил.
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Кинодом

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:30 21:40
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
19:10
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:00 23:00
