В Оренбурге, в составе торгово - развлекательного комплекса «КИТ», по адресу город Оренбург, ул. Салмышская, 71 распахнул свои двери первый кинотеатр комфорт – класса «КИНОДОМ».



Уникальная особенность кинотеатра - специально разработанные премиальные мягкие кресла и 2-х местные диваны вместо стандартных кинотеатральных кресел. Для обеспечения премиального уровня комфорта в кинозалах, расстояние между рядами увеличено почти до 1,5 метров. Всего в мультиплексе планируется 7 комфортных залов вместимостью от 100 до 350 мест.



Кинотеатр оснащен суперсовременным проекционным и звуковым оборудованием, для показа фильмов в формате 3D, будет установлена лучшая на сегодняшний день поляризационная система и экран с серебряным покрытием, которые совместно обеспечат максимальную глубину и объем изображения.