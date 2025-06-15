Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила Кинотеатры Красногвардеец

Красногвардеец

Нижний Тагил
Адрес
г. Нижний Тагил, ул. Победы, 26
Телефон

+7 (3435) 43-56-73 / касса

Билеты от 150 ₽
О кинотеатре

 Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле известен тагильчанам более полувека, был открыт в 1959 году. Он находится в исторической части города «Красный Камень».

В кинотеатре один небольшой зрительный зал, оснащенный цифровым оборудованием, фильмы демонстрируются в формате 2D. В репертуаре — популярные художественные и документальные ленты российского и зарубежного производства.

На базе кинотеатра «Красногвардеец» действуют клубы: «ЭХО» (для учащихся), «Киногурман» и «Маргинальное кино». Эти клубы уникальны, каждый из них интересен для зрителей, после кинопросмотров проводится обсуждение фильмов.

Много лет кинотеатр проводит культурную и общеобразовательную работу, организуя специальные показы для школ и других учебных заведений.

В фойе кинотеатра имеется кинобар с хорошим выбором закусок, прохладительных напитков, попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Красногвардеец» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
4 голоса
Билеты от 150 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Красногвардеец
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 250 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
08:50 от 220 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 150 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Сергей Комиссаров 15 июня 2025, 08:07
Вроде Общественное место.Шёл мимо захотел в Туалет,зашёл Охранница Не Пустила(как буд то это её Кинотеатр)не стал ругаться,развернулся и Ушёл(а так… Читать дальше…
В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «РОССИЯ»
В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «РОССИЯ» 1 октября в Екатеринбурге стартуют показы 28-го Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ», который пройдет до 5 октября. В программе этого года будет представлена 31
Написать
27 сентября 2017 16:50
Фильмы в кинотеатре Красногвардеец

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:00 от 250 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
08:50 от 220 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:00 от 150 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
