Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле известен тагильчанам более полувека, был открыт в 1959 году. Он находится в исторической части города «Красный Камень».



В кинотеатре один небольшой зрительный зал, оснащенный цифровым оборудованием, фильмы демонстрируются в формате 2D. В репертуаре — популярные художественные и документальные ленты российского и зарубежного производства.



На базе кинотеатра «Красногвардеец» действуют клубы: «ЭХО» (для учащихся), «Киногурман» и «Маргинальное кино». Эти клубы уникальны, каждый из них интересен для зрителей, после кинопросмотров проводится обсуждение фильмов.



Много лет кинотеатр проводит культурную и общеобразовательную работу, организуя специальные показы для школ и других учебных заведений.



В фойе кинотеатра имеется кинобар с хорошим выбором закусок, прохладительных напитков, попкорна.



