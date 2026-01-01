Скидки в кинотеатрах Нижнего Тагила

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Нижнего Тагила, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Ведите бабушек и дедушек в кино! / Россия

Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Пенсионерам
Ходить в кино компанией всегда веселее, интереснее и выгоднее! / Россия

Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Коллективные заявки Студентам Школьникам
День рождения! / Россия

В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!

В день рождения
Кино детям — бесплатно! / Мягкий кинотеатр DEPO

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее. Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет. Подробности на кассе и на сайте кинотеатра (https://tag.comfortkino.ru/specials/kino-detyam-besplatno/)

Детям
Коллективное посещения / Мягкий кинотеатр DEPO

На групповые посещения от 15 человек устанавливается специальная цена на билет — 120 рублей. На каждые 25 детей билет для 1 сопровождающего бесплатно. Только для групповых посещений - комбо-набор (попкорн + напиток) по специальной цене! Необходима предварительная запись. Есть ограничения, подробности по телефону: +7 (902) 586-62-28 Дети до 5 лет (включительно) пускаются в зал бесплатно без предоставления отдельного места, только в сопровождении старших. Действует на фильмы в 2D- и 3D-формате, на все сеансы 3D ребенку выдаются очки. *Скидка временно не распространяется на фильмы, у которых есть ограничения дистрибьюторов, информацию на какие фильмы распространяется скидка можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидки для школьников и студентов / Мягкий кинотеатр DEPO

Билет для школьников и студентов с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Студентам Школьникам
Скидки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями / Мягкий кинотеатр DEPO

Билет для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте, в приложении или на кассах кинотеатра. Билет можно приобрести только на кассе кинотеатра при предъявлении подтверждающего документа (пенсионное удостоверение либо справка из ПФР и паспорт, удостоверение по инвалидности).

Пенсионерам Инвалидам
Киномания / Мягкий кинотеатр DEPO

Каждый понедельник в кинотеатре «Depo» можно посмотреть фильмы в обычном формате и в 3D всего за 190 рублей. Данная акция действует не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы! Акция не распространяется на фильмы, на которые наложены ограничения дистрибьюторами.

Специальные предложения
1+1 на попкорн / Мягкий кинотеатр DEPO

В Мягком кинотеатре действует акция 1+1 на попкорн! Второй попкорн в подарок: при покупке большой или экстрим порции попкорна. В акции есть ограничения. Подробности об условиях и полный список товаров участвующих в акции уточнять у сотрудников кинотеатра.

Специальные предложения
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
