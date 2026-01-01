Скидки в кинотеатрах Нижнего Тагила

Ведите бабушек и дедушек в кино! / Россия Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Ходить в кино компанией всегда веселее, интереснее и выгоднее! / Россия Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

День рождения! / Россия В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!

Всем детям Нижнего Тагила и ближайших городов! / Родина Кинотеатр "Родина Премьер Зал" предлагает уникальную возможность посещения по самой низкой цене! Каждый день, с 09:00 до 16:00 любой ребенок до 12 лет сможет посмотреть фильмы и мультфильмы категории детское и семейное кино (0+ и 6+) всего за 199 рублей! * Стоимость билета может меняться в зависимости от требований дистрибьюторов

Кино детям — бесплатно! / Мягкий кинотеатр DEPO Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее. Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет. Подробности на кассе и на сайте кинотеатра (https://tag.comfortkino.ru/specials/kino-detyam-besplatno/)

Коллективное посещения / Мягкий кинотеатр DEPO На групповые посещения от 15 человек устанавливается специальная цена на билет — 120 рублей. На каждые 25 детей билет для 1 сопровождающего бесплатно. Только для групповых посещений - комбо-набор (попкорн + напиток) по специальной цене! Необходима предварительная запись. Есть ограничения, подробности по телефону: +7 (902) 586-62-28 Дети до 5 лет (включительно) пускаются в зал бесплатно без предоставления отдельного места, только в сопровождении старших. Действует на фильмы в 2D- и 3D-формате, на все сеансы 3D ребенку выдаются очки. *Скидка временно не распространяется на фильмы, у которых есть ограничения дистрибьюторов, информацию на какие фильмы распространяется скидка можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Скидки для школьников и студентов / Мягкий кинотеатр DEPO Билет для школьников и студентов с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Скидки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями / Мягкий кинотеатр DEPO Билет для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте, в приложении или на кассах кинотеатра. Билет можно приобрести только на кассе кинотеатра при предъявлении подтверждающего документа (пенсионное удостоверение либо справка из ПФР и паспорт, удостоверение по инвалидности).

Киномания / Мягкий кинотеатр DEPO Каждый понедельник в кинотеатре «Depo» можно посмотреть фильмы в обычном формате и в 3D всего за 190 рублей. Данная акция действует не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы! Акция не распространяется на фильмы, на которые наложены ограничения дистрибьюторами.