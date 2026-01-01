Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
Красногвардеец
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2
км
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
5
6.2
км
Мягкий кинотеатр DEPO
Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
5
8.6
км
Россия
просп. Вагоностроителей, 26а
5
16
км
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
5
34.6
км
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
37.3
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
