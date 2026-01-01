Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
10 фильмов
Ужасы перед сном
3 фильма
Российское кино
19 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
8 фильмов
Основано на реальных событиях
8 фильмов
Наше кино!
25 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
741
Мальчик и птица
26 марта 2026
425
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
414
Крик 7
5 марта 2026
152
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
84
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
8.9
Спасти бессмертного
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
