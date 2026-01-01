Рейтинг кинотеатров Нижнего Тагила

Оповещения от Киноафиши
1
Мягкий кинотеатр DEPO
Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
9 отзывов
2
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
3
Центр культуры «Современник»
Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
4
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
Россия
просп. Вагоностроителей, 26а
6
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
6 отзывов
7
Красногвардеец
ул. Победы, 26
1 отзыв
8
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
