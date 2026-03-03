Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижний Тагил, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
Красногвардеец
Расписание сеансов кинотеатра «Красногвардеец»
Расписание сеансов кинотеатра «Красногвардеец»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
20:00
от 250 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
08:50
от 220 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:00
от 150 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
18:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667