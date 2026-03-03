Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Красногвардеец»

Расписание сеансов кинотеатра «Красногвардеец»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:00 от 250 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
08:50 от 220 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:00 от 150 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
18:00 от 250 ₽
