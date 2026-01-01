Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Нижнекамска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Нижнекамска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Кино за 150 рублей / Sun City Барс-3

Акция действует с понедельника по среду, кроме выходных и праздничных дней, на фильмы, идущие в прокате более двух недель. ​Не суммируется с другими скидками.

Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и зрителей с ограниченными возможностями / Синема 5 Нижнекамск

Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 110 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D).

Пенсионерам Инвалидам
Скидка для многодетных семей / Синема 5 Нижнекамск

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D). Минимальная стоимость билета со скидкой 110 рублей.

Многодетным семьям
Бонусная карта / Синема 5 Нижнекамск

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Скидки на коллективные заявки / Синема 5 Нижнекамск

При коллективном посещении скидки предоставляются по схеме: при коллективной заявке от 10 человек предоставляется скидка 20 рублей с каждого билета. На каждые 10 человек одному сопровождающему (11-й человек) выдается билет со 100% скидкой.

Коллективные заявки
Детские билеты / Синема 5 Нижнекамск

Детские билеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" без ограничения во времени времени. Стоимость детского билета 2D/3D - 170 рублей

Детям
Коллективное посещение для школьников / Синема 5 Нижнекамск

При коллективно заявке от 10 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 10 человек одному сопровождающему (11-й человек) билет выдается бесплатно. Для школ, находящихся отдаленно от кинотеатра, предлагается услуга по перевозке детей на школьном автобусе (25 мест). Подробности уточняйте в кассах кинотеатра

Школьникам Специальные предложения
Студенческая скидка / Синема 5 Нижнекамск

Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой -30%. Предложение действует по понедельникам, вторникам и средам. Минимальная цена билета со скидкой - 110 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.

Студентам
Кино за 150 рублей / Sun City Рамус Молл

Акция действует с понедельника по среду, кроме выходных и праздничных дней, на фильмы, идущие в прокате более двух недель. ​Не суммируется с другими скидками.

По категориям
По дням недели
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше