Скидки в кинотеатрах Нижнекамска

Кино за 150 рублей / Sun City Барс-3 Акция действует с понедельника по среду, кроме выходных и праздничных дней, на фильмы, идущие в прокате более двух недель. ​Не суммируется с другими скидками.

Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и зрителей с ограниченными возможностями / Синема 5 Нижнекамск Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 110 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D).

Скидка для многодетных семей / Синема 5 Нижнекамск Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D). Минимальная стоимость билета со скидкой 110 рублей.

Бонусная карта / Синема 5 Нижнекамск С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Скидки на коллективные заявки / Синема 5 Нижнекамск При коллективном посещении скидки предоставляются по схеме: при коллективной заявке от 10 человек предоставляется скидка 20 рублей с каждого билета. На каждые 10 человек одному сопровождающему (11-й человек) выдается билет со 100% скидкой.

Детские билеты / Синема 5 Нижнекамск Детские билеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" без ограничения во времени времени. Стоимость детского билета 2D/3D - 170 рублей

Коллективное посещение для школьников / Синема 5 Нижнекамск При коллективно заявке от 10 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 10 человек одному сопровождающему (11-й человек) билет выдается бесплатно. Для школ, находящихся отдаленно от кинотеатра, предлагается услуга по перевозке детей на школьном автобусе (25 мест). Подробности уточняйте в кассах кинотеатра

Студенческая скидка / Синема 5 Нижнекамск Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой -30%. Предложение действует по понедельникам, вторникам и средам. Минимальная цена билета со скидкой - 110 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.