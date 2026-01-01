Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнекамска
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
11 фильмов
В кино с детьми на выходных
1 фильм
Ужасы перед сном
3 фильма
Российское кино
19 фильмов
Остросюжетное кино!
9 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
7 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Основано на реальных событиях
3 фильма
Наше кино!
16 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
315
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
306
Крик 7
5 марта 2026
149
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
81
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
68
Дом, который построил Джек
23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Мой дед
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
8.9
Вальс со смертью
8.9
Зеленая миля
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
