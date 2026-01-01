Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 110 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D).
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D). Минимальная стоимость билета со скидкой 110 рублей.
С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.
При коллективном посещении скидки предоставляются по схеме: при коллективной заявке от 10 человек предоставляется скидка 20 рублей с каждого билета. На каждые 10 человек одному сопровождающему (11-й человек) выдается билет со 100% скидкой.
Детские билеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" без ограничения во времени времени. Стоимость детского билета 2D/3D - 170 рублей
При коллективно заявке от 10 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 10 человек одному сопровождающему (11-й человек) билет выдается бесплатно. Для школ, находящихся отдаленно от кинотеатра, предлагается услуга по перевозке детей на школьном автобусе (25 мест). Подробности уточняйте в кассах кинотеатра
Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой -30%. Предложение действует по понедельникам, вторникам и средам. Минимальная цена билета со скидкой - 110 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.