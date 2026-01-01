Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
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Нижнекамск, RU
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Sun City Рамус Молл
ул. Сююмбике 7
1.6 км
Синема Молл
просп. Химиков, 18, корп. 2
1.9 км
Sun City Барс-3
просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2.8 км
Бруклин
ул.Интернациональная, 16А
18.1 км
Иллюзион
просп. Мира, 28
18.8 км
Магия кино
ул. Советская, 42, "Районный дом культуры"
27.3 км
Кинозал
ул. Ленина, рядом с СК Олимп
28.6 км
Красногорский ДК
поселок Совхоз Мамадышский, улица Мира, 11а
28.7 км
Чулман-Су
Респ. Татарстан, пгт Камские Поляны
33.5 км
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
37.8 км
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
38.9 км
Космос
ул. Нефтяников, 33
39 км
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