Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижнекамск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Рейтинг кинотеатров Нижнекамска
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
1
Sun City Барс-3
просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
2
Магия кино
ул. Советская, 42, "Районный дом культуры"
3
Кинозал
ул. Ленина, рядом с СК Олимп
4
Синема Молл
просп. Химиков, 18, корп. 2
5
Sun City Рамус Молл
ул. Сююмбике 7
Тащу из Fix Price деревянную посуду ящиками по 10 штук — стоит копейки, но для дома и дачи нет вещи нужнее
Россиян этой осенью переводят на четырехдневную рабочую неделю: названы точные даты
Чем дешевая посуда из «Светофора» отличается от такой же в других магазинах: теперь смотрю на нее совсем иначе
Только 2 фильма удерживают рейтинг 9,1: оба сняты по Кингу и оба проигнорированы «Оскаром»
Новинка Netflix с рейтингом 8,6 ворвалась в ТОП-250: крепкая дорама на выходные про школьную травлю и разборки
«На Тихорецкую наш тест отправится»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с поездом
Фанатов «Тайн следствия» ждет неприятный сюрприз: в 26-м сезоне не будет важного героя – замену уже нашли
Okko готовит подарок любителям исторических драм: новинка с Мироновым выйдет уже скоро (а пока взгляните на тизер)
Снимаем шапку, если пройдете тест на 5/5: вспомните фильм СССР по головному убору героя
«Одиноким предоставляется общежитие и квартирный тест»: вспомните 6 фильмов СССР по интерьеру
Зарубежный триллер пересняли на НТВ – получилось не хуже оригинала: «Смотрится с большим интересом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить