Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Набережных Челнов Кинотеатры Мадагаскар Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»

Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 330 ₽ 15:10 от 370 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
12:20 от 370 ₽ 20:45 от 410 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 330 ₽ 12:00 от 370 ₽ 14:00 от 370 ₽ 18:00 от 410 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
18:15 от 410 ₽ 19:30 от 410 ₽ 20:20 от 410 ₽ 22:30 от 410 ₽
История игрушек
История игрушек анимация, приключения, семейный 1995, США
2D
13:30 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:40 от 330 ₽ 14:45 от 370 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 330 ₽ 14:25 от 370 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
12:10 от 370 ₽ 14:40 от 370 ₽ 17:10 от 410 ₽ 19:40 от 410 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
11:35 от 330 ₽ 15:30 от 370 ₽ 19:30 от 410 ₽ 22:00 от 410 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 330 ₽ 16:00 от 370 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
22:10 от 410 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
12:30 от 370 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
16:35 от 370 ₽ 22:50 от 410 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
2D
18:35 от 410 ₽
Человек-паук: Враг в отражении
Человек-паук: Враг в отражении фантастика, боевик, приключения 2007, США
2D
18:10 от 250 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше