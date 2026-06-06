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Мадагаскар
Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»
Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
10:20
от 330 ₽
15:10
от 370 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
12:20
от 370 ₽
20:45
от 410 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:30
от 330 ₽
12:00
от 370 ₽
14:00
от 370 ₽
18:00
от 410 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
18:15
от 410 ₽
19:30
от 410 ₽
20:20
от 410 ₽
22:30
от 410 ₽
История игрушек
анимация, приключения, семейный
1995, США
2D
13:30
от 250 ₽
17:00
от 250 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:40
от 330 ₽
14:45
от 370 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 330 ₽
14:25
от 370 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
12:10
от 370 ₽
14:40
от 370 ₽
17:10
от 410 ₽
19:40
от 410 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
11:35
от 330 ₽
15:30
от 370 ₽
19:30
от 410 ₽
22:00
от 410 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 330 ₽
16:00
от 370 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
22:10
от 410 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
12:30
от 370 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
16:35
от 370 ₽
22:50
от 410 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
2D
18:35
от 410 ₽
Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения
2007, США
2D
18:10
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
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