Рейтинг кинотеатров Набережных Челнов
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Иллюзиум
просп. Хасана Туфана, 14
2
Юность
г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
1 отзыв
3
Бруклин
ул.Интернациональная, 16А
4
Иллюзион
просп. Мира, 28
5
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
6
Мадагаскар
просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
1 отзыв
7
Синема Парк
г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
8
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
9
Синема 5 Нижнекамск
просп. Химиков, 18, корп. 2
10
Sun City Барс-3
просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
11
Sun City Рамус Молл
ул. Сююмбике 7
