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Скидки в кинотеатрах Набережных Челнов

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Набережных Челнов, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Именинникам / Иллюзиум

В день рождения для именинника и его друзей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D и 3D - 100 рублей. Действует при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Школьникам и студентам / Иллюзиум

Для школьников и студентов ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении справки, студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья / Иллюзиум

Ежедневно пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Детский билет / Иллюзиум

Для детей до 3-х лет проход бесплатный (без предоставления места). Для детей с 4 до 11 лет в любой день на любой формат стоимость билетов составляет 130 рублей. Действует только на фильмы 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям / Иллюзиум

Для многодетных семей ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Работникам «КАМАЗА» / Иллюзиум

Ежедневно работникам ПАО "КАМАЗ" билеты по 100 рублей на фильмы в 2D и 3D-форматах при предъявлении пропуска или карты профсоюза.

Специальные предложения
Групповые посещения / Иллюзиум

Ежедневно группам от 15 человек устанавливается цена минус 20 рублей от полной стоимости билета, сопровождающий смотрит кино бесплатно.

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