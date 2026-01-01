Скидки в кинотеатрах Набережных Челнов

Именинникам / Иллюзиум В день рождения для именинника и его друзей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D и 3D - 100 рублей. Действует при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам и студентам / Иллюзиум Для школьников и студентов ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении справки, студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья / Иллюзиум Ежедневно пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детский билет / Иллюзиум Для детей до 3-х лет проход бесплатный (без предоставления места). Для детей с 4 до 11 лет в любой день на любой формат стоимость билетов составляет 130 рублей. Действует только на фильмы 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям / Иллюзиум Для многодетных семей ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Работникам «КАМАЗА» / Иллюзиум Ежедневно работникам ПАО "КАМАЗ" билеты по 100 рублей на фильмы в 2D и 3D-форматах при предъявлении пропуска или карты профсоюза.