Скидки в кинотеатрах Набережных Челнов

В день рождения для именинника и его друзей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D и 3D - 100 рублей. Действует при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для школьников и студентов ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении справки, студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Ежедневно пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для детей до 3-х лет проход бесплатный (без предоставления места). Для детей с 4 до 11 лет в любой день на любой формат стоимость билетов составляет 130 рублей. Действует только на фильмы 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для многодетных семей ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Ежедневно работникам ПАО "КАМАЗ" билеты по 100 рублей на фильмы в 2D и 3D-форматах при предъявлении пропуска или карты профсоюза.