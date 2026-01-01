Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Мадагаскар (Набережные Челны) на карте

Кинотеатр Мадагаскар (Набережные Челны) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.1 км
«Русский драматический театр «Мастеровые» проспект Чулман, 77
5
1.1 км
Иллюзиум просп. Хасана Туфана, 14
5
2 км
Ultra Cinema просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
5
16.8 км
Юность г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
5
24.9 км
Иллюзион просп. Мира, 28
5
25.8 км
Бруклин ул.Интернациональная, 16А
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
