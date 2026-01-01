Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
Мадагаскар
Кинотеатры
Мадагаскар
Кинотеатр Мадагаскар (Набережные Челны) на карте
Кинотеатр Мадагаскар (Набережные Челны) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Мадагаскар (Набережные Челны) на карте
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.1
км
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
5
1.1
км
Иллюзиум
просп. Хасана Туфана, 14
5
2
км
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
5
16.8
км
Юность
г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
5
24.9
км
Иллюзион
просп. Мира, 28
5
25.8
км
Бруклин
ул.Интернациональная, 16А
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
