Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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Иллюзиум
просп. Хасана Туфана, 14
1.9 км
Мадагаскар
просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2.6 км
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
3.8 км
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
4.1 км
Юность
г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
19.1 км
Иллюзион
просп. Мира, 28
27.2 км
Бруклин
ул.Интернациональная, 16А
28.1 км
Sun City Барс-3
просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
40 км
Кинопланета
ул. К. Маркса, 65
41.4 км
Sun City Рамус Молл
ул. Сююмбике 7
41.9 км
Синема 5 Нижнекамск
просп. Химиков, 18, корп. 2
43.1 км
Лидер
Республика Удмуртия, с. Грахово, ул. Колпакова, 11
45.7 км
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