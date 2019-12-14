Оповещения от Киноафиши
Мадагаскар

Мадагаскар

Набережные Челны
Адрес
г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
Телефон

+7 (965) 625-54-02

Билеты от 290 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр "Мадагаскар" оборудован 4 залами на 611 мест, каждый зал оснащен современным цифровым оборудованием, объемным звуком, большим экраном с высокой степенью цветопередачи, комфортабельными креслами и диванами. В кинотеатре представлены фильмы в формате 2D и 3D. В одном из залов предусмотрены места для людей, использующих инвалидную коляску.

Репертуар включает в себя все новинки мирового кинопроката. Наряду с этим проходят трансляции театральных постановок от известных режиссеров.

В кинотеатре работает бар, в котором представлен полный ассортимент продукции для современного кинотеатра!

Наш зритель может стать участником бонусной программы, которая позволяет накапливать 10% от стоимости покупки билетов в виде бонусных баллов, которыми можно оплатить билеты и продукцию в кинобаре. Также действуют различные акции, в т.ч. для юных Зрителей, пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, школьников, студентов, именинников. Предоставляется скидка на групповое посещение.

В фойе кинотеатра имеется бесплатный WI-FI.

Работает зона игровых автоматов и призотека, где ваш ребенок получит море удовольствия и подарок.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Wi-Fi
6 голосов
Билеты от 290 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мадагаскар
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 3 сеанса
10:20 от 290 ₽ 14:25 от 330 ₽ 16:20 от 330 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
14:40 от 330 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:35 от 390 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
19:05 от 390 ₽ 21:35 от 390 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Татьяна Басынина 14 декабря 2019, 21:44
В кинотеатре Мадагаскар я была впервые и вот мое мнение 1. Зал замечательный хорошая акустика 2. А вот в фойе как то тесно и очень шумно от детских игровых автоматов
6 голосов
Фильмы в кинотеатре Мадагаскар

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:20 от 290 ₽ 14:25 от 330 ₽ 16:20 от 330 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:40 от 330 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:35 от 390 ₽
