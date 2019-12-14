Кинотеатр "Мадагаскар" оборудован 4 залами на 611 мест, каждый зал оснащен современным цифровым оборудованием, объемным звуком, большим экраном с высокой степенью цветопередачи, комфортабельными креслами и диванами. В кинотеатре представлены фильмы в формате 2D и 3D. В одном из залов предусмотрены места для людей, использующих инвалидную коляску.

Репертуар включает в себя все новинки мирового кинопроката. Наряду с этим проходят трансляции театральных постановок от известных режиссеров.

В кинотеатре работает бар, в котором представлен полный ассортимент продукции для современного кинотеатра!

Наш зритель может стать участником бонусной программы, которая позволяет накапливать 10% от стоимости покупки билетов в виде бонусных баллов, которыми можно оплатить билеты и продукцию в кинобаре. Также действуют различные акции, в т.ч. для юных Зрителей, пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, школьников, студентов, именинников. Предоставляется скидка на групповое посещение.

В фойе кинотеатра имеется бесплатный WI-FI.

Работает зона игровых автоматов и призотека, где ваш ребенок получит море удовольствия и подарок.