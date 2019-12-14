Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Мадагаскар

Отзывы о кинотеатре Мадагаскар

Отзывы о кинотеатре Мадагаскар Вся информация о кинотеатре
Татьяна Басынина 14 декабря 2019, 21:44
В кинотеатре Мадагаскар я была впервые и вот мое мнение 1. Зал замечательный хорошая акустика 2. А вот в фойе как то тесно и очень шумно от детских игровых автоматов
