Сеть кинотеатров «Премьер Зал» в настоящий момент является крупнейшей сетью кинотеатров в России. С ней сотрудничают кинотеатры в средних и малых городах страны.
География расположения кинотеатров сети широкая. Сюда входят как кинотеатры, оснащенные новейшим цифровым оборудованием, так и Государственные учреждения культуры.
Групповой билет действует при покупке свыше 15 билетов на один и тот же сеанс (коллективные посещения) со вторника по пятницу с первого дня проката.
Специальный билет действует для студентов и школьников, пенсионеров, именинников (три дня до и три дня после дня рождения), держателей карты абонента «Крылья ITV» по вторникам и средам с первой недели проката. Необходимо предъявление подтверждающего документа.