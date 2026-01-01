Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров «Премьер Зал» в настоящий момент является крупнейшей сетью кинотеатров в России. С ней сотрудничают кинотеатры в средних и малых городах страны. 

География расположения кинотеатров сети широкая. Сюда входят как кинотеатры, оснащенные новейшим цифровым оборудованием, так и Государственные учреждения культуры.

Агрыз, Азнакаево, Алапаевск, Амурская обл., п.г.т. Серышево, Асбест, Асино, Ахтубинск, Балашов, Барнаул, Барыш, Белорецк, Березники, Благовещенск, Башкортостан, Боровичи, Буинск, Буй, Вельск, Верхний Уфалей, Верхняя Салда, Волгоградская обл., п. Новониколаевский, Волгореченск, Волхов, Вольск, Голышманово р.п., Тюменская область, Грязи, Гуково, Далматово, Курганская область, Дальнереченск, Дюртюли, Екатеринбург, Заинск, Зарайск, Заречный, Златоуст, Инжавино, Инза, Ишим, Калач, Канаш, Кандалакша, Катайск, Курганская область, Киров (Калужская обл.), Колпашево, Костомукша, Краснодар, станица Полтавская, Краснодарский край, п.г.т. Афипский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Куйбышев, Кумертау, Курган, Куртамыш, Кушва, Кыштым, Лангепас, Лениногорск, Ленинск-Кузнецкий, Лесной, Свердловская область, Ливны, Лысково, Людиново, Мариинский Посад, Мегион, Медногорский, Карачаево-Черкесия, Междуреченский, Мелеуз, Менделеевск, Москва, Муравленко, Мухоршибирь, Бурятия, Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий округ, Мышкин, Надым, Назарово, Нарткала, Нарьян-Мар, Началово, Астраханская область, Нелидово, Нефтеюганск, Нижний Ломов, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Николаевск-на-Амуре, Никольск, Новосибирск, Новосибирская обл., п.г.т. Чаны, Новоуральск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нурлат, Нягань, Озеры, Октябрьский рп, Волгоградская обл., Омск, Первоуральск, Печора, Подпорожье, Покачи, Полевской, Приморский край, с. Покровка, Прохладный, Пыть-Ях, Радужный, Рассказово, Республика Адыгея, станица Гиагинская, Рефтинский, Рубцовск, Рузаевка, Салехард, Саратовская обл., пос. Романовка, Саров, Сасово, Сатка, Североморск, Североонежск пгт, Архангельская обл., Северск, Сельцо, Сердобск, Серов, Сиверский, Славянск-на-Кубани, Слободской, Сосновоборск, Степное пгт, Саратовская область, Стерлитамак, Суоярви, Суровикино, Сухой Лог, Тарко-Сале, Тетюши, Тобольск, Тогучин, Томская обл., село Каргасок, Трехгорный, Трубчевск, Брянская область, Тугулым, Туймазы, Турочак, Республика Алтай, Тырныауз, Удмуртская респ., п. Игра, Ульяновск, Ульяновская обл., п.г.т. Чердаклы, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, Урай, Уренгой п, Ямало-Ненецкий округ, Усмань, Усть-Катав, Учалы, Цивильск, Цимлянск, Чегдомын пгт, Хабаровский край, Челябинск, Черепаново, Чита, Шадринск, Шаля, Шамары, Свердловская область, Шарья, Шахунья, Ялта, Ялуторовск, Ярославль, Ясный
Прометей
пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
6 отзывов
Групповой билет / Прометей

Групповой билет действует при покупке свыше 15 билетов на один и тот же сеанс (коллективные посещения) со вторника по пятницу с первого дня проката.

Специальный билет / Прометей

Специальный билет действует для студентов и школьников, пенсионеров, именинников (три дня до и три дня после дня рождения), держателей карты абонента «Крылья ITV» по вторникам и средам с первой недели проката. Необходимо предъявление подтверждающего документа.

Детский билет / Прометей

Детский билет действует при покупке билета на ребенка до 7 лет (включительно) со вторника по пятницу с первого дня проката фильма на фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. При покупке билета нужно предоставить документ, подтверждающий возраст ребенка.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
