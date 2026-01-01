Оповещения от Киноафиши
О сети

Сеть кинотеатров «Премьер Зал» в настоящий момент является крупнейшей сетью кинотеатров в России. С ней сотрудничают кинотеатры в средних и малых городах страны. 

География расположения кинотеатров сети широкая. Сюда входят как кинотеатры, оснащенные новейшим цифровым оборудованием, так и Государственные учреждения культуры.

Групповые посещения / Россия

С понедельника по среду для студентов очной формы обучения и школьников цена билета на любой сеанс 150 рублей (кроме праздничных дней), за исключением некоторых фильмов, на которые наложены ограничения со стороны дистрибьюторов. Для приобретения такого билета необходимо предъявить студенческий билет, зачётную книжку, справку из школы, либо свидетельство о рождении или паспорт. Подробную информацию уточняйте на кассах или по тел. 605-250.

Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
