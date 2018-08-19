Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Миасса Кинотеатры Прометей

Прометей

Миасс
Адрес
г. Миасс, пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
Телефон

+7 (3513) 53-20-49 / бронирование

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Прометей» в Миассе расположен в Доме культуры и творчества по адресу пр. Макеева, 14. Эта однозальная киноплощадка, оборудованная современной кинопроекционной техникой, звуковой системой DolbySurround, большим экраном, удобными креслами, кондиционерами. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах. Хороший звук и качественное изображение делают сюжет киноленты более реалистичным.

Каждые выходные в ДКиТ «Прометей» устраиваются праздники для детей, на которых можно не только весело провести время, пообщаться с аниматорами, но и выиграть билеты в кино на премьеры мультфильмов.
В кино-баре продаются  холодные и горячие напитки, разнообразные закуски и десерты.
У здания кинотеатра предусмотрена бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Прометей» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

faizullin.tim 19 августа 2018, 14:50
Здравствуйте! Обьясните пожалуйста! тот факт,что на пике популярности вашего кинотеатра я столкнулся со слезами на глазах моего ребенка из-за того… Читать дальше…
Марина Уткина 16 июня 2022, 16:47
Здравствуйте, администрация!
Два года занимаемся в студии танца,всё замечательно,кроме того,что очень душно и жарко деткам … Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
Групповой билет

Групповой билет действует при покупке свыше 15 билетов на один и тот же сеанс (коллективные посещения) со вторника по пятницу с первого дня проката.

Коллективные заявки
Специальный билет

Специальный билет действует для студентов и школьников, пенсионеров, именинников (три дня до и три дня после дня рождения), держателей карты абонента «Крылья ITV» по вторникам и средам с первой недели проката. Необходимо предъявление подтверждающего документа.

В день рождения Школьникам Студентам Пенсионерам
Детский билет

Детский билет действует при покупке билета на ребенка до 7 лет (включительно) со вторника по пятницу с первого дня проката фильма на фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. При покупке билета нужно предоставить документ, подтверждающий возраст ребенка.

Детям
