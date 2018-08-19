Кинотеатр «Прометей» в Миассе расположен в Доме культуры и творчества по адресу пр. Макеева, 14. Эта однозальная киноплощадка, оборудованная современной кинопроекционной техникой, звуковой системой DolbySurround, большим экраном, удобными креслами, кондиционерами. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах. Хороший звук и качественное изображение делают сюжет киноленты более реалистичным.
Каждые выходные в ДКиТ «Прометей» устраиваются праздники для детей, на которых можно не только весело провести время, пообщаться с аниматорами, но и выиграть билеты в кино на премьеры мультфильмов.
В кино-баре продаются холодные и горячие напитки, разнообразные закуски и десерты.
У здания кинотеатра предусмотрена бесплатная автомобильная парковка.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Прометей» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Групповой билет действует при покупке свыше 15 билетов на один и тот же сеанс (коллективные посещения) со вторника по пятницу с первого дня проката.
Специальный билет действует для студентов и школьников, пенсионеров, именинников (три дня до и три дня после дня рождения), держателей карты абонента «Крылья ITV» по вторникам и средам с первой недели проката. Необходимо предъявление подтверждающего документа.
