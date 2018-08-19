Кинотеатр «Прометей» в Миассе расположен в Доме культуры и творчества по адресу пр. Макеева, 14. Эта однозальная киноплощадка, оборудованная современной кинопроекционной техникой, звуковой системой DolbySurround, большим экраном, удобными креслами, кондиционерами. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах. Хороший звук и качественное изображение делают сюжет киноленты более реалистичным.

Каждые выходные в ДКиТ «Прометей» устраиваются праздники для детей, на которых можно не только весело провести время, пообщаться с аниматорами, но и выиграть билеты в кино на премьеры мультфильмов.

В кино-баре продаются холодные и горячие напитки, разнообразные закуски и десерты.

У здания кинотеатра предусмотрена бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Прометей» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.