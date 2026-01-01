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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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пр. Автозаводцев, 65
750 метров
Кинопланета
ул. Пролетарская д. 1
7.2 км
Прометей
пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
11.8 км
Уральские Зори
ГК "Уральские Зори", корп. 10
15.4 км
Волна
ул. Ленина, 32б
18.7 км
Солярис
Челябинская обл., пос. Айский, 70
26.8 км
Космос
пр. Гагарина, 4ая линия, 8
29.4 км
Континент Синема Карабаш
Металлургов, 4
49.4 км
Кинозал имени С.А.Герасимова
г. Куса
52.6 км
Аргаяш Синема
Челябинская обл., село Аргаяш, ул. Ленина, 3
69.7 км
Факел
ул. Орджоникидзе, 13, ТРК «Факел», 4 этаж
71.8 км
Мягкий кинотеатр Фокус
ул. Молдавская, 16, ТРЦ «Фокус»
78.3 км
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