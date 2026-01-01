Сеть кинотеатров «Премьер Зал» в настоящий момент является крупнейшей сетью кинотеатров в России. С ней сотрудничают кинотеатры в средних и малых городах страны.

География расположения кинотеатров сети широкая. Сюда входят как кинотеатры, оснащенные новейшим цифровым оборудованием, так и Государственные учреждения культуры.