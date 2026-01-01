Оповещения от Киноафиши
О сети

Сеть кинотеатров «Премьер Зал» в настоящий момент является крупнейшей сетью кинотеатров в России. С ней сотрудничают кинотеатры в средних и малых городах страны. 

География расположения кинотеатров сети широкая. Сюда входят как кинотеатры, оснащенные новейшим цифровым оборудованием, так и Государственные учреждения культуры.

Кинотеатры
Кедр
ул. Энгельса, 38
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
6 отзывов
Россия
просп. Вагоностроителей, 26а
Феникс
ул. Союзов, 1А
Скидки в сети
Ведите бабушек и дедушек в кино! / Россия

Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Пенсионерам
Ходить в кино компанией всегда веселее, интереснее и выгоднее! / Россия

Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Коллективные заявки Студентам Школьникам
День рождения! / Россия

В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!

В день рождения
