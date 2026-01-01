Оповещения от Киноафиши
Прометей
пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
г. Миасс, пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
+7 (3513) 53-20-49 (бронирование)
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
