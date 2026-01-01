Рейтинг кинотеатров Миасса

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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1
Уральские Зори
ГК "Уральские Зори", корп. 10
2
Волна
ул. Ленина, 32б
3
Гавайи
пр. Автозаводцев, 65
5 отзывов
4
Кинопланета
ул. Пролетарская д. 1
5
Прометей
пр. Макеева, 14, ДКиТ "Прометей"
6 отзывов
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До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
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«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
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