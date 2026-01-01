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Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Мягкий кинотеатр Семейный парк
Кинотеатр Мягкий кинотеатр Семейный парк (Магнитогорск) на карте
Кинотеатр Мягкий кинотеатр Семейный парк (Магнитогорск) на карте
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400
метров
Sky Cinema Гостиный двор
ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
5
2.8
км
Sky Cinema Континент
пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
5
5.8
км
Jazz Cinema
ул. Герцена, 6, ТРК «Jazz Mall»
5
75.6
км
Металлург
ул. Карла Маркса, 70а
5
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Головоломка
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2015, США, анимация
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2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
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2026, Россия, триллер
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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2026, США, комедия, драма
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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2025, Германия, семейный, фэнтези
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