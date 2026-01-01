Скидки в кинотеатрах Магнитогорска

Условия: бесплатно проходят инвалид-колясочник и один сопровождающий.

Условия: ребенок проходит в кинозал бесплатно; без права на место; с 1 взрослым — 1 ребенок.

Дети до 6 лет — бесплатно / Sky Cinema Континент

Условия: дети с 6 до 11 лет включительно; необходимо предъявить документ.

Дети с 6 до 11 лет проходят по детскому билету — 150 рублей / Sky Cinema Континент

Подходит для: пенсионеров, участники ВОВ, участников боевых действий, инвалидов, многодетных семей. Устловия: строго при предъявлении документа; по льготным билетам в зал проходят лишь те, кто имеет право на льготу.

Подходит для: пенсионеров, участники ВОВ, участников боевых действий, инвалидов, студентов, многодетных семей. Условия: строго при предъявлении документа; по льготным билетам в зал проходят лишь те, кто имеет право на льготу.

Льготные билеты — стоимость билетов можно узнать на кассе / Sky Cinema Гостиный двор

Дети с 6 до 11 лет проходят по детскому билету — стоимость билетов можно узнать на кассе / Sky Cinema Гостиный двор

