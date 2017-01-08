Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Магнитогорска Кинотеатры Sky Cinema Гостиный двор

Sky Cinema Гостиный двор

Магнитогорск
Адрес
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
Показать на карте
Телефон

+7 (3519) 58-05-00 / бронирование

Позвонить
Расписание
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Гостиный Двор»

О кинотеатре

Кинотеатр «SkyCinema» Гостиный двор (Магнитогорск), расположен по адресу Карла Маркса, 153 в торгово развлекательном центре «Гостиный двор».

Многозальный мультиплекс оснащен современным оборудованием, кинопроекционной и звуковой системой. Благодаря новейшей технологии зрители имеют возможность просматривать фильмы в 3Dформате. В каждом зале установлены мягкие удобные кресла со специальными подстаканниками для напитков, кондиционеры зима лето, лестничные подсветки и места для людей с ограниченными возможностями. Широкоформатные плавающие экраны позволяют зрителю почувствовать во время кинопросмотра эффект присутствия.

В холле кинотеатра находится кино-бар, в нем продают прохладительные напитки, закуски и многое другое. Во время ожидания своего сеанса, посетители могут присесть на мягкие диваны.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
мало голосов Оцените
8 голосов
Расписание
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Sky Cinema Гостиный двор
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
15:15 17:20 ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
14:30 20:30 ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
19:25 22:10 ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 3 сеанса
14:20 16:30 21:00 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Светлана Баранова 8 января 2017, 14:12
Здравствуйте! Вчера посещала кинотеатр в Гостином дворе. Но, к сожалению, просмотр был испорчен общением с работником гардероба. Женщина в… Читать дальше…
Евгений Игнатов 19 октября 2018, 21:27
Добрый вечер. Недавно посетил кинотеатр в Гостином Дворе,ходил на премьеру "Веном". При покупке билета стали требовать паспорт , хотя сам… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
8 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
Льготные билеты — стоимость билетов можно узнать на кассе

Подходит для: пенсионеров, участники ВОВ, участников боевых действий, инвалидов, студентов, многодетных семей. Условия: строго при предъявлении документа; по льготным билетам в зал проходят лишь те, кто имеет право на льготу. Условия: строго при предъявлении документа; по льготным билетам в зал проходят лишь те, кто имеет право на льготу.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ Многодетным семьям
Дети до 6 лет — бесплатно

Условия: ребенок проходит в кинозал бесплатно; без права на место; с 1 взрослым — 1 ребенок.

Детям
Дети с 6 до 11 лет проходят по детскому билету — стоимость билетов можно узнать на кассе

Условия: дети с 6 до 11 лет включительно; необходимо предъявить документ.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Магнитогорска

Фильмы в кинотеатре Sky Cinema Гостиный двор

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
15:15 17:20
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:30 20:30
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:25 22:10
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше