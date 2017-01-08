Кинотеатр «SkyCinema» Гостиный двор (Магнитогорск), расположен по адресу Карла Маркса, 153 в торгово развлекательном центре «Гостиный двор».

Многозальный мультиплекс оснащен современным оборудованием, кинопроекционной и звуковой системой. Благодаря новейшей технологии зрители имеют возможность просматривать фильмы в 3Dформате. В каждом зале установлены мягкие удобные кресла со специальными подстаканниками для напитков, кондиционеры зима лето, лестничные подсветки и места для людей с ограниченными возможностями. Широкоформатные плавающие экраны позволяют зрителю почувствовать во время кинопросмотра эффект присутствия.

В холле кинотеатра находится кино-бар, в нем продают прохладительные напитки, закуски и многое другое. Во время ожидания своего сеанса, посетители могут присесть на мягкие диваны.