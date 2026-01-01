Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Магнитогорск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Сети кинотеатров в Магнитогорске
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
Мягкий кинотеатр
1 кинотеатр
Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
За 5 минут вывожу подсолнечное масло на чистую воду: помогают салфетка, йод и морозилка — делюсь 3 крутыми тестами
Уже 7-я неделя проката, а этот фильм все еще главный в России: 1 миллиард в кассе — зрители платят, чтобы «поверить в чудо»
Пока «Соло прокачки 3» все нет, в июле выходит его «близнец»: тут тоже поднимают уровень, а герой похож на Джин-ву
Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года
Не жалею, что включила 3 свежих детектива из России: скрасят вечер, пока ждете «Первый отдел» и «Невский»
Стивен Кинг просил спасти от закрытия страшный даже по его меркам хоррор: 4 сезона почти идеального ужаса
Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)
Вы не поняли финал «Обсессии»: для Никки все закончилось хэппи-эндом – за убийства точно не накажут (в фильме показали, почему)
«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667