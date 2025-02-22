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Киноафиша Магнитогорска Кинотеатры Sky Cinema Континент

Sky Cinema Континент

Магнитогорск
Адрес
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
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Телефон

+7 (3519) 58-05-00 / бронирование

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ТРК
Расположен в ТРЦ «Континент»

О кинотеатре

Кинотеатр «SkyCinema Континент» (Магнитогорск), расположился в развлекательном торговом комплексе «Континент», по адресу проспект Ленина, 83.

Сеть мультиплексов «SkyCinema» открылась в 2011 году. Многозальный кинотеатр оснащен серебренными экранами, комфортабельными мягкими креслами и кондиционерами зима-лето. Современная акустическая и кинопроекционная система, а также эффект парящих экранов создают эффект реальности во время показа фильма. Во время просмотра кино в цифровом формате 3D, выдаются специальные очки.

Территория кинотеатра предусматривает кино-бар в котором продаются, прохладительные напитки, десерты и закуски. А также зону отдыха, в которой расположились мягкие удобные диваны.

Основной репертуар – это новинки отечественные и зарубежные новинки.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Sky Cinema Континент
Мятеж
Мятеж
Сегодня 1 сеанс
22:40 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Sofia Hailey 22 февраля 2025, 09:24
Отличный кинотеатр, всегда выбираю его
Отзывы Написать отзыв
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Скидки в кинотеатре
Инвалиды-колясочники — бесплатно

Условия: бесплатно проходят инвалид-колясочник и один сопровождающий.

Инвалидам
Дети до 6 лет — бесплатно

Условия: ребенок проходит в кинозал бесплатно; без права на место; с 1 взрослым — 1 ребенок.

Детям
Дети с 6 до 11 лет проходят по детскому билету — 150 рублей

Условия: дети с 6 до 11 лет включительно; необходимо предъявить документ.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Магнитогорска

Фильмы в кинотеатре Sky Cinema Континент

Сегодня 10 Завтра 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мятеж
Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США
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22:40
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