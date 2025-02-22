Кинотеатр «SkyCinema Континент» (Магнитогорск), расположился в развлекательном торговом комплексе «Континент», по адресу проспект Ленина, 83.

Сеть мультиплексов «SkyCinema» открылась в 2011 году. Многозальный кинотеатр оснащен серебренными экранами, комфортабельными мягкими креслами и кондиционерами зима-лето. Современная акустическая и кинопроекционная система, а также эффект парящих экранов создают эффект реальности во время показа фильма. Во время просмотра кино в цифровом формате 3D, выдаются специальные очки.

Территория кинотеатра предусматривает кино-бар в котором продаются, прохладительные напитки, десерты и закуски. А также зону отдыха, в которой расположились мягкие удобные диваны.

Основной репертуар – это новинки отечественные и зарубежные новинки.