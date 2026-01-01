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ТРЦ «Семейный Парк»

ТРЦ «Семейный Парк»
Адрес
Челябинская Область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 172
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ТРЦ «Семейный Парк» - семейный многофункциональный торгово-развлекательный центр в Магнитогорске площадью более 47 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Семейный Парк» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 90 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также современным мультиплексом и первым в городе детским парком развлечений. ТРЦ «Семейный Парк» расположен в Правобережном районе Магнитогорска на границах 127, 128, 131 и 134 микрорайонов, на пересечении основных магистралей города – проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина.

На территории торгово-развлекательного центра «Семейный Парк» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Живика», «Иголочка», CrocKid, Kapika, Alena Fabbi, Catalog, Little People, «Каменный цветок», «Кокетка», «Матильда», гипермаркет одежды «Заходи», Детская одежда и товары Шкоda Moda, Gloria Jeans & Gee Jay, Gipfel, Mango, Terranova, ZENDEN, MILAVITSA, Incanto, Milady, Vip Collection и др.)

К тому же, в торгово-«развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, «Чемпион», FlexSPORT и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Непоседы», TOY.RU, Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л`Этуаль», «Точка красоты» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Адамас», Sunlight и др.), магазины часов и очков («Swatch» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон, аптека, студия маникюра, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Семейный Парк» функционируют первый в городе «Мягкий кинотеатр», продовольственный гипермаркет «АШАН Сити», супермаркеты бытовой техники и электроники («Корпорация Центр», DNS и др.), супермаркеты спортивных товаров, мебельные салоны, садовый центр «Листок»,, уникальный экомаркет «Лавка здоровья», Off-price центр Familia, супермаркет товаров для детей «Дочки Сыночки», первый в городе детский парк развлечений «Мегалэнд», батутный парк «Улет», детский город профессий «Талантика», магазин постоянных распродаж «Галамарт» и настоящий веревочный экстрим-парк.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (ресторан «Танго-Pizza», Subway, «Суши Маркет», «Кафе Буфет», «МикаFood», «Летучая рыба», « Паста Бар», «Бургер Гриль», «Печённая Картошка», «Блинная», «Мика», «Летучая рыба», «Good Food», «Грильбургер» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Семейный Парк» есть 2 автомобильные парковки на 600 машиномест: наземный открытый паркинг вместимостью 400 авто и подземная автостоянка на 195 машин.

Адрес:
Челябинская Область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 172

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Семейный Парк» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Карла Маркса до остановки «Гостиный двор»

  • на трамваях № 10, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 7

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Завенягина до остановки «Гостиный двор»

  • на трамваях № 16, 16Б, 28, 30, 31, 9

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Семейный Парк»: 10.00 – 21.00;
Гипермаркет «АШАН Сити»: 08.00 – 22.00.

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