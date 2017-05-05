Кинотеатр «Юность» в Курске — одна из старейших киноплощадок, которая находится в Центральном округе города на улице Карла Маркса.

Открытый после капитальной реконструкции центр досуга «Юность» стал привлекательным местом отдыха для горожан и жителей пригорода. В кинотеатре один просторный кинозал, вмещающий 330 зрителей и оснащенный инновационным оборудованием фирм Christie и DoReMi; большой экран имеет специальное покрытие, что обеспечивает высокое качество показа. Зрительные места соответствуют европейским требованиям комфортности. Последний ряд оснащен мягкими диванчиками, компактными столиками с подсветкой — зрители этих VIP-мест смогут сделать заказ из кафе прямо в зал.

В кинотеатре «Юность» демонстрируются популярные ленты российского и мирового проката в цифровых форматах 2D и 3D.

В фойе расположено гостеприимное кафе с отменным меню и большим выбором попкорна.

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