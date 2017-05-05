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Киноафиша Курска Кинотеатры Юность

Юность

Курск
Адрес
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
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Телефон

+7(4712) 54-59-35 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Юность» в Курске — одна из старейших киноплощадок, которая находится в Центральном округе города на улице Карла Маркса.

Открытый после капитальной реконструкции центр досуга «Юность» стал привлекательным местом отдыха для горожан и жителей пригорода. В кинотеатре один просторный кинозал, вмещающий 330 зрителей и оснащенный инновационным оборудованием фирм Christie и DoReMi; большой экран имеет специальное покрытие, что обеспечивает высокое качество показа. Зрительные места соответствуют европейским требованиям комфортности. Последний ряд оснащен мягкими диванчиками, компактными столиками с подсветкой — зрители этих VIP-мест смогут сделать заказ из кафе прямо в зал.

В кинотеатре «Юность» демонстрируются популярные ленты российского и мирового проката в цифровых форматах 2D и 3D.

В фойе расположено гостеприимное кафе с отменным меню и большим выбором попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Юность» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
VIP
Диваны
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Юность
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 180 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
19:10 от 180 ₽ 22:30 от 180 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 150 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 3 сеанса
09:30 от 150 ₽ 11:30 от 150 ₽ 11:50 от 150 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Алексей Иванов 5 мая 2017, 21:03
Расписание сайта не совпадает с фактическим расписанием.Пришли на сеанс Стражи Галактики 2 в 21:35 по данным сайта.а на самом деле последний сеанс был в 16 00.Безобразие.
Юность Кинотеатр 22 мая 2017, 20:56
Алексей, мы приносим свои извинения по поводу случившегося. В кинотеатре проводилось мероприятие, в связи с этим сеансы позже 19-00 были отменены.
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Фильмы в кинотеатре Юность

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
20:40 от 180 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
19:10 от 180 ₽ 22:30 от 180 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
15:00 от 150 ₽
Полное расписание и билеты
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