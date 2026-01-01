Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Юность (Курск) на карте

Кинотеатр Юность (Курск) на карте Вся информация о кинотеатре
200 метров
Синема 5 Курск ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
5
1.4 км
5 звезд ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
5
1.4 км
ГРИННФИЛЬМ просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
5
3 км
Мир ул. Станционная, 14
5
3.4 км
Люксор Европа ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
5
4.2 км
Сказка просп. Дружбы, 18
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
