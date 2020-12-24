Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Кострома

Валентина Жезлова-Лушникова 24 декабря 2020, 18:15
Здравствуйте, сегодня посмотрела сеанс "Огонь", фильм просто супер, постановка высший класс, актёры прекрасные, фильм очень хороший, захватывающий, не сравнить ни с одним громоотводным фильмом, просто жесть. Советую всем, интересен как молодёжи так и моему поколению, я давно пенсионерка. Теперь о кинотеатрах, залы очень чистые, удобные кресла, одним словом ЗДОРОВО!
