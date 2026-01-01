Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Синема Стар Кострома
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Кострома»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Кострома»
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
Позвонить
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (494) 249-49-35
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5.5
км
5 звезд
пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
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