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Синема Стар Кострома

Кострома
Адрес
г. Кострома, ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио»
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Телефон

+7 (494) 249-49-35 / бронирование

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Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен на втором этаже ТРЦ «Рио». Это современный кинотеатр, который рассчитан на одновременное посещение 396 зрителей. Кинотеатр открыт в 2013 году, насчитывает четыре зала по 99 мест в каждом. Считается одним из самых комфортных кинотеатров в Костроме. В любом из залов есть возможность смотреть фильмы в 3D.

Оформление «Синема Стар Рио» соответствует концепции «Trendy Places». В фойе находится бар с энергетическими и алкогольными коктейлями, напитками, кафе, в котором можно перекусить и запастись поп-корном, игровая зона для детей «Play Lab» и боулинг. В каждом зале установлены эргономичные кресла, цифровые проекторы Christie, система многоканального звучания «Dolby Atmos» и светоэффективные экраны.

«Синема Стар Рио» в Костроме предлагает репертуар из самых разнообразные премьер: семейные фильмы, молодежные комедии, драмы, документальное кино, мультипликационные фильмы, способные удовлетворить зрителей любой возрастной категории. Для более детальной информации изучите афишу на официальном сайте. В кинотеатре каждый вторник «счастливый» - проводится акция, согласно которой с 10:00 до 00:00 действует скидка на любые сеансы.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
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Отзывы о кинотеатре

Валентина Жезлова-Лушникова 24 декабря 2020, 18:15
Здравствуйте, сегодня посмотрела сеанс "Огонь", фильм просто супер, постановка высший класс, актёры прекрасные, фильм очень хороший,… Читать дальше…
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