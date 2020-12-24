Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен на втором этаже ТРЦ «Рио». Это современный кинотеатр, который рассчитан на одновременное посещение 396 зрителей. Кинотеатр открыт в 2013 году, насчитывает четыре зала по 99 мест в каждом. Считается одним из самых комфортных кинотеатров в Костроме. В любом из залов есть возможность смотреть фильмы в 3D.

Оформление «Синема Стар Рио» соответствует концепции «Trendy Places». В фойе находится бар с энергетическими и алкогольными коктейлями, напитками, кафе, в котором можно перекусить и запастись поп-корном, игровая зона для детей «Play Lab» и боулинг. В каждом зале установлены эргономичные кресла, цифровые проекторы Christie, система многоканального звучания «Dolby Atmos» и светоэффективные экраны.

«Синема Стар Рио» в Костроме предлагает репертуар из самых разнообразные премьер: семейные фильмы, молодежные комедии, драмы, документальное кино, мультипликационные фильмы, способные удовлетворить зрителей любой возрастной категории. Для более детальной информации изучите афишу на официальном сайте. В кинотеатре каждый вторник «счастливый» - проводится акция, согласно которой с 10:00 до 00:00 действует скидка на любые сеансы.

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