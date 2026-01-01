ТРЦ «Рио» - крупнейший торгово-развлекательный центр Костромы площадью более 47 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Рио» представляет собой трехуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательной зоной. ТРЦ «Рио» расположен на главной транспортной магистрали Костромы, на пересечении улицы Магистральной с улицей Заволжской, в пешей доступности до центра города.

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gloria Jeans & Gee Jay, Colin`s, Zolla, дом обуви «ТОФА», Reserved, Incity, «Твое», Lady Collection, Kari, Mohito, O'Stin, Cropp, Henderson, «Кораблик», House, Ralf Ringer, Milavitsa, Zenden, «Павловопосадские платки», «1000 и одна сумка», Evona, Elis, Belwest и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Сувениры» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, MammySize, «Котофей» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны («Алмаз-Холдинг» и др.), магазины часов и очков («Очкарик» и др.), туристическое агентство, салоны оптики («Айкрафт Оптика» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МегаФон», Yota, «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, салон маникюра, салон красоты, концертная касса, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка и много другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный супермаркет «НАШ Гипермаркет», супермаркет товаров для детей «Детский Мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский развлекательный центр «Прыг-Скок» (аттракционы и др.), мебельные салоны («Мебель для вас», «Много мебели») и центр боулинга.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Ташир Пицца», «Макдональдс», Burger King и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть открытая автомобильная парковка на 800 машиномест.

Адрес:

г. Кострома, ул. Магистральная, д. 20

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Малышковская улица»

на автобусах № 10, 15

на троллейбусах № 1, 9

на маршрутных такси № 57, 93, 94

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Улица Экскаваторщиков»

на маршрутном такси № 22

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;

Детский развлекательный центр «Прыг-Скок» (аттракционы и др.): 10.00 – 22.00.