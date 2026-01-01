Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины»
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Ретро-кинотеатр
ул. Советская, 23
200 метров
Центральный
ул. Советская, 23
200 метров
Синема Стар Кострома
ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио»
2.8 км
5 звезд
пос. Караваево, Красносельское ш., 1.
5.2 км
Кинозал КЦ Энергетик
ул. Ленинского Комсомола, 21
38.7 км
Диалог
ул. Ленина, 50
41.1 км
Кинотеатр Приволжск ГДК
Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32
48 км
Центральный Дом культуры
ул. Советская, 7
58.4 км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
59.9 км
Макарыч
ТЦ Берёзка
64.9 км
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
65.2 км
Ярославский Государственный цирк
ул. Свободы, 69
65.6 км
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