Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
10 фильмов
Ужасы перед сном
3 фильма
Российское кино
9 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
11 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
10 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
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Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
11 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
7 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Наше кино!
14 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
599
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
345
Закулисье реальности
4 июня 2026
311
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
190
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
176
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.8
Проект «Конец света»
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
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Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
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